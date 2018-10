il presidio sul tetto e si sono presentati dal prefetto, l'avvocato al quale si sono rivolti, Giovanni Lotà, e il commissario dell'ente benefico, Santo Primavera. Un primo incontro, per capire se la mobilità attivata dal commissario sia stata correttamente comunicata - sulla questione i lavoratori ai quali il contratto è scaduto lo scorso 30 settembre, si sono rivolti alla Procura, presentando un esposto - e se le procedure siano state corrette, durante il quale i lavoratori hanno ribadito la propria posizione, chiedendo un passo indietro al commissario che ha, al contrario, ribadito la bontà di quanto effettuato. E additato quanto accaduto nelle gestioni precedenti come causa del corto circuito.la gestione del, personale dal 2012 al 2017 per cui, in violazione di legge, in particolare la legge del 2008 che nella Regione vieta le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, alcuni di questi lavoratori hanno avuto contratti di lavoro con l'Ente che non potevano essere posti in essere. Con responsabilità di natura erariale e di altro genere, ovviamente, per chi ha posto in essere questi contratti - continua. Bisogna quindi distinguere gli eventuali diritti che questi soggetti vantano fino al 2017, dalla scadenza del contratto Alma - precisa. Io non ho potere di stabilizzazione. Siamo rimasti che i lavoratori faranno una relazione per ricostruire la carriera, con la disponibilità dell'Ente, e porteranno avanti l'iter giudiziario davanti al giudice del Lavoro. Io ho esperito una procedura prevista dall'articolo 30 della legge 165 del 2001, in ottemperanza alle direttive regionali sul divieto di assunzione e sull'obbligo della mobilità".“Riteniamo che la mobilità sia illegittima in quanto la Legge 165/2001 non è una norma speciale che deroga il principio del pubblico concorso - spiega. Questi lavoratori sono precari cronici - continua - in alcuni casi dal 2012 a oggi, con contratto a termine, in altri casi con agenzie interinali. Noi chiediamo fortemente la stabilizzazione ai sensi della Legge Madia in combinato disposto con il Decreto dignità, e consideriamo illegittima la procedura attuata dal commissario Primavera al quale, dunque, chiediamo di tornare sui suoi passi. La mobilità va annullata in autotutela, in questi casi non si può non passare da una procedura concorsuale - aggiunge Lotà, che afferma di essere venuto a conoscenza del fatto che ci sarebbe in atto una seconda mobilità, che potrebbe essere illegittima. Appare comunque bizzarro - conclude - che un Ipab in attesa del decreto di estinzione, partecipi alla mobilità interna”.ha presentato un'interpellanza urgente, firmata da tutti i gruppi eccetto Grande Catania, nella quale chiedono al sindaco Pogliese e all'assessore ai Servizi sociali Lombardo di interessarsi alla sorte dei sei lavoratori coinvolti, verificare le procedure messe in atto dal commissario e mediare con l'assessorato regionale alla famiglia che ha commissariato l'ente.