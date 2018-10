Secondo i pubblici ministeri Francesco Puleio e Marco Bisogni, che hanno chiesto e ottenuto l'arresto dell'ex deputato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso, buona parte di quei consensi sarebbero stati il frutto di una compravendita. Non solo Acireale e Aci Catena, dove Nicotra poteva contare, secondo la ricostruzione offerta da diversi collaboratori di giustizia, sul sostegno dei clan, innanzitutto dei Santapaola ed in alcune occasioni anche dei Laudani, ma anche il comprensorio giarrese era considerato una roccaforte dell'imprenditore. Il 29 ottobre, il giorno dopo le elezioni, i risultati dalle urne non lasciano presagire nulla di buono. Il calo si registra un po' ovunque ma a preoccupare sono soprattutto i dati provenienti proprio da Giarre. A commentarli sono Alfio Brancato, soprannominato Alfio Pio, esponente del gruppo di Aci Catena dei Santapaola, ed un interlocutore rimasto ignoto.Uomo: Al "Loco" (quartiere di Aci Catena N.d.R.) 1500 voti......tratto incomprensibile...Uomo: ...inc... là sotto ? 300 voti? ne ha presi 850 quella volta...Brancato: ...vabbè però hanno votato 2000 persone...Uomo: ...certo hanno votato...inc... alla 13 ne ha presi 80 ...inc... alla 11 ne ha presi... 88 ...alla 16,52 e alla 14,80 (13,11 e 16 sono i numeri delle Sezioni elettorali, mentre 80,88,80 sono i voti riportati per ogni singola sezione indicata N.d.R.)...ora c'è la 20 dove ho votato io erano 70 ma ce n'erano...inc...» (poi fanno un calcolo sommario dei voti che potrebbe prendere l'interessato e che secondo loro sarebbero 260 circa N.d.R.) (...) ...invece la cosa grave è che mi ha chiamato Enzo ...inc... a Giarre all'Alberghiero ...in due sezioni ...ha ...ine... votiBrancato: ...e non è buono?Uomo: ...buono?...a Giarre...Giarre è la fortezza! ...Giarre, Mascali, Fiumefreddo dovrebbe prendere bei voti lui...»...tratto incomprensibile...A curare l'attività di compravendita di voti nell'area ionica ci sarebbero stati, secondo l'accusa, anche gli ex deputati regionali Nino Amendolia e Biagio Susinni. E' il 16 ottobre del 2012 quando le cimici captano una conversazione tra i due ex parlamentari e Sebastiano Strano, ex consigliere comunale di Aci Catena (nessuno dei tre è indagato nel procedimento). Secondo l'accusa Amendolia lamenterebbe l'impossibilità di raccogliere consensi in mancanza di soldi o di altre utilità da offrire agli elettori....omissis...Susinni: ...Senti, se gli offri qualche cosa, lui i suoi voti li deve girare a Raffaele Nicotra! Si fa un accordo! A voto!Amendolia: ...già uno gliel'ha dato a Raffaele Nicotra! Sta girando per Raffaele Nicotra! Così è!Susinni: Gli dici... senti a me..Strano: ...incomprensibile... dopo se ne parla! ...non mi interessa, portiamo il voto! ...dopo poi ce la discutiamo! ...e che facciamo ragazzi? ...qua stanno facendo tutti i "figli di sucaminchia"!Susinni: ...inc...Amendolia: ...una "pezza" in mano non ce l'abbiamo, dimmi come devo cercare i voti io? ...spiegamelo tu! ...inc... io per cercare i voti sono un "maestro"! ...però ...inc... io sono un maestro ...quando io parto .-..inc... partiamo alla pari e mi cerco i voti. Ma quando tu parti con la valigia... io che ci metto?!Strano:...inc...non è vero? Va bene, vah! ...vediamo cosa possiamo combinare in questi giorni. Io l'unica cosa che so è che ad Aci Catena, entrando in quel quartiere "loco", non c'è una famiglia dove...Amendolia: ...ah, professore?Strano: ...almeno la spesa, almeno una cosa..., non indagato nell'odierna inchiesta. Sentito più volte dai magistrati, Mercurio racconta di aver ricevuto 2000 euro da Susinni in cambio di 50 voti per l'imprenditore catenoto. “...avrei potuto garantire non più di trenta euro a voto da destinare in favore del candidato Raffaele Nicotra – racconta ai magistrati - Aggiungo che Susinni mi disse di non promettere più di quella cifra per ogni voto, sia perché Raffaele Nicotra non aveva molta disponibilità economica, in quanto aveva un milione di euro di assegni protestati, sia perché lo stesso Susinni mi aveva confidato di aver esaurito le sue risorse economiche e che si stava procurando circa 30.000 euro da alcuni usurai per poter continuare a sostenere la campagna elettorale in favore del Nicotra... Mi chiese, inoltre, di andare presso la sua segreteria e ritirare alcune buste con generi alimentari per distribuirle a persone che sarebbero state disponibili a votare in favore del Nicotra. Io presi alcune di quelle buste, ma per soddisfare i miei bisogni, senza distribuirli agli elettori”.Nega di aver mai ricevuto somme di denaro per acquistare voti Nino Amendolia, contattato telefonicamente. “Non ho mai comprato un voto nella mia vita, né in occasione della campagna elettorale del 2012 né in nessun altra occasione – dichiara Amendolia – Io intendevo dire che in mancanza di soldi non è possibile affrontare una campagna elettorale, ma mi riferivo alle spese consentite dalla legge: manifesti elettorali, fac-simili, cene. In quell'occasione, pensi, arrivammo al punto di non avere più nemmeno fac-simili da distribuire. Ci autofinanziavamo anche le cene. Tra l'altro – aggiunge l'ex parlamentare – in quel periodo Nicotra non aveva alcuna disponibilità economica, tanto è vero che non voleva nemmeno candidarsi. La sua candidatura è nata in conseguenza a quello che era successo a me in quel periodo (nel settembre del 2010 Amendolia era stato arrestato per tentata estorsione e sequestro di persona). Il candidato dovevo essere io. Rispetto al 2008 Nicotra dimezzò i voti nel 2012. Se avesse effettivamente speso capitali in cambio di voti non credo che li avrebbe dimezzati. Io comunque un soldo da Nicotra non l'ho avuto. Il nostro accordo prevedeva che in caso di elezione avrei curato la sua segreteria politica a Catania. Poi non ho condiviso le sue scelte politiche, il suo passaggio al Pd. Lì le nostre strade si sono separate. Non parlo con Nicotra da anni ormai. Per quanto mi riguarda ho fatto una campagna elettorale pulita, come sempre. Non sono mai stato sentito dai magistrati in merito a questa vicenda ma sono pronto a ribadire queste cose in qualsiasi sede”.“Sono stanco, voglio lasciare la politica – conclude Nino Amendolia – Non ne vale più la pena. Sono stanco di combattere con queste accuse infondate”.