E' stato presentato oggi al Palazzo centrale dell’Ateneo, l’accordo che renderà disponibili gli abbonamenti per gli universitari. Da lunedì 15 ottobre sarà possibile, per gli iscritti all’anno accademico 2018-19, viaggiare gratuitamente sulle linee della metropolitana FCE e sui bus dell’Azienda Municipale Trasporti (AMT). L’accordo è stato sottoscritto dal rettore Francesco Basile, dal direttore generale di FCE Salvatore Fiore e da presidente dell’AMT Giacomo Bellavia. Questa mattina alla firma dell'accordo erano presenti anche il sindaco Salvo Pogliese, il direttore generale dell’Università Candeloro Bellantoni, il delegato per la mobilità Giuseppe Inturri, il gestore governativo Angelo Mutone e il dirigente alla produzione Isidoro Vitale.che ha messo a disposizione di tutti gli studenti un abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto pubblico”. Il nuovo presidente dell’Azienda Municipale di Trasporto Giacomo Bellavia evidenzia l'importanza della sinergia con l'Ateneo: “Un’interlocuzione con l’Università, non solo sul rilascio delle tessere gratuite riservato agli studenti, ma anche un supporto da parte della facoltà d’ingegneria per trovare insieme soluzioni innovative e vicine alla nostra idea di trasporto pubblico. Con il ripristino delle BRT auspichiamo in un rapporto di collaborazione e sinergia con la FCE per una mobility pubblica sempre più efficiente e completa”. Soddisfatto dell'accordo raggiunto il rettore Francesco Basile: “Riuscire a garantire a tutti i nostri iscritti la possibilità di poter utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblico è un grande obiettivo raggiunto e unico in Italia. Non ci fermeremo a questo, ma inseriremo diverse convenzioni con teatri, cinema e spettacoli culturali. Una città facilmente accessibile e con tante agevolazioni per tutti gli studenti dell’Ateneo.”