In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania, con l’ausilio dell’aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego del locale Gruppo, all’uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania hanno sottoposto a controllo la vettura di due coniugi, C.A. (cl.1983) e A.D. (cl.1989), residenti a Rosarno (RC).palesato chiari segni di nervosismo. In ragione dell’intenso traffico veicolare in atto i militari, al fine di effettuare un più approfondito controllo in condizioni di massima sicurezza, conducevano i soggetti presso gli uffici del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania, dove veniva eseguita la perquisizione personale e del veicolo.del bagagliaio posteriore, 5 panetti avvolti da nastro adesivo di colore marrone contenenti una sostanza biancastra che sottoposta ad analisi speditive è risultata essere cocaina del peso complessivo di circa un chilogrammo. La sostanza stupefacente sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 100.000 euro. Informata la Procura della Repubblica di Catania, i due corrieri sono stati tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.