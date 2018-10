di libertà una coppia di coniugi, responsabili del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze. Tale reato è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 1000 a 10 mila euro. Durante un’attività di controllo del territorio nel centro cittadino, i poliziotti hanno notato, sul balcone del primo piano di uno stabile, un cane di grossa taglia che è apparso sofferente.Visto lo stato di malessere dell’animale, i poliziotti si sono attivati per mettere in sicurezza il cane, provando a contattare i proprietari dell’immobile. Nella circostanza, sono stati anche sentiti alcuni testimoni che, tra l’altro, hanno confermato che il cane viene lasciato in quelle condizioni per intere giornate. Solo dopo diverse ore, i proprietari sono giunti sul posto: gli agenti li hanno denunciati per i maltrattamenti ai quali hanno sottoposto l’animale; li hanno anche diffidati a non tenere analoghi comportamenti e invitati a trovare un luogo idoneo per il benessere dell’animale.