l’uomo è ritenuto responsabile di due distinti episodi di furto con strappo ai danni di due anziane donne. La misura cautelare compendia gli esiti delle indagini dirette dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ed eseguite dalla Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, avviate a seguito di due diversi episodi di furto con strappo avvenuti rispettivamente il 3 gennaio e il 15 gennaio 2018. Nel primo caso, la dinamica del fatto è stata ripresa dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza installato nella zona dell’Ospedale Garibaldi; i filmati hanno consentito agli agenti della Squadra Mobile di riconoscere il responsabile. Nel secondo episodio, verificatosi poco tempo dopo il primo, un’anziana donna ha subito lo scippo di una collana d’oro, in zona Tondo Gioeni, per mano di un uomo le cui caratteristiche fisiche, puntualmente descritte dalla vittima conducevano, in modo univoco e inequivocabile, al Sortino.