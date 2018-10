Co.Fi.San: nuovo direttore generale

del Consorzio fidi sanitario (CO.FI.SAN), una affermata realtà di Catania in rapida espansione sul mercato nazionale., è un manager con un forte imprinting aziendalistico e notevoli competenze culturali e professionali. “Sono lusingato per la nomina e grato al Consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami”. Presente inizialmente solo in Sicilia, grazie al lavoro svolto per la sanità siciliana, CO.FI.SAN. ha cominciato il processo di espansione sul territorio nazionale, aprendo Napoli, Roma e prossimamente approderà in Lombardia.apriremo una sede a Milano. La nostra crescita in ambito sanitario e non, ci consente di affrontare qualsiasi sfida, nella consapevolezza di poter offrire un servizio sempre più qualificato, in quanto ai clienti garantiamo un’assistenza ampia che va ben oltre le garanzie da fornire agli istituti di credito”.parallelamente alla crescita dimensionale del consorzio. Nell’ottica dell’espansione del Consorzio su base nazionale – spiega il presidente Gibiino - abbiamo ritenuto di adottare una scelta interna alla struttura, nella persona di Andrea Pappalardo che ha seguito la CO.FI.SAN. fin dalla nascita con dedizione e amore. “E’ un successo professionale di cui vado giustamente fiero – conclude il direttore generale – che dedico alla mia famiglia, in particolare a mia moglie Anna e ai miei figli ai quali ho spesso sottratto tempo prezioso”.