"Il quadro accusatorio che ha portato all'arresto di Pippo Nicotra è grave ed inquietante. Come abbiamo sempre fatto - scrive Napoli - riponiamo piena fiducia dell'operato della magistratura ed auspichiamo che Nicotra possa dimostrarsi estraneo alle imputazioni contestategli. Tuttavia, seppure in attesa che giustizia faccia il suo corso, affermiamo, sin da adesso con determinazione, che qualsiasi pratica politica tesa ad una raccolta del consenso, viziata da logiche di scambio di qualsiasi tipo, soprattutto se rivolta ad ambienti malavitosi, è quanto di più antitetico e lontano possa esserci dai nostri valori, dalla nostra storia e dalla nostra identità politica e culturale. L'ipotesi di qualsivoglia responsabilità individuale in tal senso, - conclude Enzo Napoli - in attesa e nella speranza che si faccia immediata chiarezza sul piano penale, segna sul piano politico già da adesso ed a scanso di equivoci, una distanza irriducibile con il Partito Democratico".