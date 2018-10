Raffaele Pippo Nicotra è stato arrestato dai carabinieri all'interno di una maxi operazione coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro. (GLI AGGIORNAMENTI) Raffaele Pippo Nicotra nel 2012 sostiene Crocetta con l'Udc. Pochi anni dopo, quando Matteo Renzi è in forte ascesa, insieme agli ex Articolo 4 confluisce nel Pd e viene acclamato, nel centro congressi La Ciminiere, come uno dei “volti nuovi” del centrosinistra., re delle preferenza della Sicilia orientale, possibile segretario regionale del Pd siciliano. Alle ultime regionali è tra i pochi che abbracceranno, insieme a Matteo Renzi, il candidato di centrosinistra Fabrizio Micari in un hotel del centro storico di Catania.nel 1993, da sindaco di Aci Catena, si rifiutò di far coprire i manifesti, come ordinato dal questore, per la morte di Maurizio Faraci, cognato di Sebastiano Sciuto, uomo vicinissimo al boss Nitto Santapaola. Come se non bastasse, Nicotra si recò al cimitero a rendere omaggio alla famiglia e il suo Comune fu sciolto per mafia con un decreto firmato da Osca Luigi Scalfaro. Minacciò più volte di querela Domenico Valter Rizzo dell'Unità e un piccolo giornale, Creativamente, ma il Gip Marina Rizza archiviò tutto, mettendo nero su bianco i “ravvisati collegamenti tra il sindaco Nicotra ed esponenti di Aci Catena legati alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano”.onfiscati alla mafia, membro della commissione Antimafia. Il suo motto, che campeggiava sui manifesti, non è mai cambiato: “Il nuovo si costruisce con l'esperienza”.a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni con l’aggravante del “metodo mafioso”, scambio elettorale politico mafioso, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. I carabinieri hanno accertato “la responsabilità degli indagati in ordine alla loro appartenenza a due “gruppi” storici della “Famiglia” di Catania, nonché all’imposizione del “pizzo” nei confronti di diversi imprenditori locali nell’arco di svariati anni”. (GLI AGGIORNAMENTI)