Un fiume di conversazioni intercettate dai poliziotti della Squadra Mobile nel corso dell’inchiesta Beautiful Hybrid, scattata ieri , ha permesso di individuare il terreno e poi la maxi coltivazione di cannabis. Pazienza e ascolto insomma. Tra gli indagati da ascoltare c’è l’assistente capo Matteo Oliva che discute con Rocco Ragusa degli “affari” di droga. “L’attività tecnica ha permesso di documentare gli spostamenti degli indagati e il luogo abitualmente utilizzato per l’occultamento della sostanza stupefacente e la coltivazione della piantagione”, mette nero su bianco la Gip Maria Ivana Cardillo. La giudice in queste ore è impegnata negli interrogatori dei 20 indagati finiti in manette ieri mattina.La cimice nell'auto del poliziotto immortala i commenti sull’attività agraria che avevano intrapreso i due indagati. “Agronomi della marijuana”, li potremmo battezzare. Ragusa e Oliva parlavano dello stato dei luoghi e della crescita della nuova coltura. “Due giorni hai visto - evidenziano - si sono bloccati di allungare… gli debbo buttare il prodotto. Ora glielo facciamo però”. E ancora: “Dobbiamo andare a piantare noi stasera”. Ed ecco che si avvicina il tempo della raccolta. Precisamente a ottobre. Gli investigatori allora giocano d’anticipo ed effettuano un blitz il 23 settembre 2017 che permette di sequestrare 2500 piantine. Una perdita imponente per i narcos calatini.Per la Gip non ci sono dubbi: “L’indagato non è partecipe del sodalizio criminale, ma svolge il ruolo di organizzatore e direttore, tenendo i contatti con gli altri associati e coordinando l’attività”. E gestirebbe anche “la cassa”.di passare dall’altra parte della barricata e collabora con la magistratura. Teme soprattutto di essere individuato “tramite l’autovettura con cui effettuava i trasporti di droga”, evidenzia la Gip nell’ordinanza. E parlando con uno dei sodali lo avverte: "Il problema non sono quelli della serra... il problema è Iano..:". E a Rocco Ragusa confida che non poteva immaginare che Sardo potesse scegliere la strada della collaborazione con la giustizia. "Minchia... ma Iano puttana miseria non me lo credevo mai che faceva questa cosa. Però Carmelo me lo aveva detto una volta, una volta eravamo in campagna di notte ci siamo messi a parlare e mi ha detto, qua lo dico e qua lo nego... ma la strada nulla non ne ha... Per davvero ha indovinato...". Oliva, però in alcune circostanze, pare rimpiangere il supporto di “Occhiolino” negli affari: “La vuoi sapere una cosa? - dice - Peccato che non c’è Iano… stasera avremmo avuto i soldi in tasca…”.“Qui per dire siamo una famiglia… siamo un gruppo, qua problemi non ce ne sono”, dice l’indagato al poliziotto. Peccato però che Oliva ha scelto la famiglia sbagliata.