incontra un galoppino d'eccezione. Si chiama, è il capo militare del clan Santapaola, latitante ricercatissimo perché erede del boss Nitto. All'incontro per pianificare la campagna elettorale il boss, oggi pentito, si presenta con una parrucca, la casacca da benzinaio e gli occhiali “tipo Onassis”.ma per gli incontri istituzionali come quello con il sindaco di Aci Catena Nicotra, pronto a sbancare, per l'ennesima volta, con l'aiuto della mafia – secondo i magistrati – alle elezioni regionali.E mentre frequentava i piani alti del potere siciliano, incontrava Mario Strano, e a lui spiegava ogni particolare, a partire dalla paura per il pentimento di Santo La Causa che aveva tolto, nel frattempo, occhiali e parrucche per indossare le vesti del collaboratore di giustizia. “Ragazzi! Se poi dobbiamo fare i pezzi di merda – dice Nicotra – a qualsiasi costo, annachiamo il culo e poi non manteniamo la parola”. Strano lascia intendere che bisogna essere sempre coerenti. Ma Nicotra insiste e condanna chi, in questo caso il pentito, non manterrebbe la parola: “Questo è quello che mi fa gonfiare la minchia a me! Hai capito?”. Aggiunge Strano, “stiamo con la speranza che sono cose che non se le ricordano”, subito dopo ricorda quando anche con lui, Santo La Causa si era presentato con la tuta da benzinaio sottolineando di essere l'erede di Nitto Santapaola. Subito dopo, sempre Strano chiede, a Nicotra: “Con la tuta è venuto?”. “Sì - risponde Nicotra – è venuto con la tuta”.ombardo alla provincia, Mario Coppa, Francesco Petralia e Biagio Susinni “i quali – scrivono i magistrati – erano impegnati in un'attività di compravendita di voti elettorali a favore di Nicotra”. A confermare questa ipotesi investigativa ci sono le intercettazioni di Susinni, Nicotra e Amendolia.– io ho detto che i politici pagavano l'associazione per ottenere voti. Tale regola non si applica, però, ai poltici più importanti come, ad esempio,, di cui ho già detto, i quali non avevano necessità di pagare a noi i voti, in quanto era noto che essi potevano comunque apportare altri tipi di vantaggi per l'associazione in virtù delle cariche ricoperte”.A quel punto Nicotra avrebbe inventato – parlando col maresciallo - di essere sotto estorsione, ma subito dopo, avrebbe avvertito Alfio Pio, nipote di un suo dipendente, di quello che aveva dichiarato assicurandogli di non averlo accusato. Grazie a questo episodio, Nicotra si sarebbe conquistato la fiducia del boss Santo La Causa.e ottenendo che Nicotra si rifornisse di carne per i propri supermercati acquistandola dalla ditta Le Carni controllata dalla famiglia Laudani”. Nicotra “paga la famiglia Santapaola”, ha detto Laudani, ma si sarebbe rifornito di carne da una famiglia contrapposta per avere sostegno elettorale. “La carne – dice Laudani – gliel'abbiamo data per le elezioni, perché non ci potevamo entrare in una cosa, per lo meno non ci potevamo imporre”.CONCORSO ESTERNO – Raffaele Pippo Nicotra è indagato per concorso esterno all'associazione mafiosa “perché – scrivono i magistrati – senza esserne formalmente affiliato concorreva nell'associazione di tipo mafioso denominata Santapaola Ercolano e segnatamente nell'articolazione territoriale di Aci Catena fondata da Salvatore Sciuto detto Nuccio Coscia e inserita nella famiglia catanese di Cosa nostra”. L'ex deputato regionale avrebbe sollecitato dal 2005 al 2012 i vertici dell'organizzazione “ a reperire voti per sé o per soggetti da lui individuati e, in tal modo, ingenerava il convincimento circa la propria completa disponibilità ad assecondare le esigenze della consorteria mafiosa”.