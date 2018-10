Il 12 ottobre, presso il Museo Diocesano di Caltagirone, si parlerà di “Sogno”. I curatori di Officine Emotive, Elisabeth Occhipinti e Mario Luca Testa, con il supporto della psicologa Maria Carmela Vinci, daranno vita a un nuovo appuntamento del corso di alfabetizzazione alle arti visive. Una entusiasmante occasione per scoprire un modo possibile per intrecciare in un unico “sogno” il film “Matrix”, l’album “A head full of dreams” dei Coldplay, il flusso di coscienza di J. Joyce, i visionari videoclip musicali di M. Gondry, le pennellate di P. Picasso e molto altro.