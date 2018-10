Questo è l’interrogativo di partenza che Marco Pappalardo, autore di 3P. Padre Pino Puglisi. Supereroe rompiscatole (ed. Paoline), sottopone immediatamente ai lettori del suo ultimo impegno editoriale. Un testo agile, pensato per i più piccoli, pubblicato in occasione del venticinquesimo anno dalla morte del prete, ormai beato, ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre 1993 nel popolare quartiere di Brancaccio. Il libro sarà presentato a Catania, mercoledì 13 ottobre alle 18.00, nei locali della libreria San Paolo in via Vittorio Emanuele II al civico 182. Interverranno: l’arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, e i giornalisti Giuseppe Di Fazio e Adelaide Barbagallo.il testo tratteggia padre Pino come un “Supereroe”, termine amato e riconoscibile dai ragazzi. Un termine che l’autore utilizza non con l’accezione di “persona fuori dal comune” ma come “esempio”. Perché, direbbe 3P, “il seme che muore porta frutto, se è vero che, in nome di un povero prete come me, oggi si continua a lottare contro tutte le mafie e si vincono pure alcune battaglie!”.