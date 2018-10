Pagine e pagine di intercettazioni, a tratti inquietanti soprattutto per i protagonisti dell'indagine, che dimostrano in modo cristallino e plastico il giro d'affari illecito di questo sodalizio criminale che aveva tra gli organizzatori Matteo Oliva, poliziotto della Scientifica di Catania. E tra i componenti, con il ruolo di paravento, il carabiniere Stefano Cianfarani. L'inquietudine sta proprio nella "normalità" con cui esponenti delle forze dell'ordine "discutevano" di affari illeciti. Ma oggi il procuratore Carmelo Zuccaro è stato chiaro: "Si tratta di mele marce che abbiamo estirpato".Rivelazioni che hanno dato il là ad un’inchiesta che ha documentato come il settore del narcotraffico stia completamente cambiando rotta. Diventare produttori per abbattere i costi e soprattutto accorciare la filiera. Non dimentichiamo che i primi grandi rifornitori di marijuana per i trafficanti catanesi sono gli albanesi. Tra i bellissimi agrumeti della piana di Catania e del calatino sono state create delle vere e proprie oasi della produzione di cannabis.(cosca storica della famiglia catanese di Cosa nostra). Il primo nome è quello di Antonino Cosentino, che dopo una prima esperienza lavorativa in un autosalone di Catania, sarebbe tornato a Scordia “a fare delle piantagioni di marijuana in Contrada Piazzetta. Lo stesso vendeva i grossi quantitativi che produceva al clan Cappello - racconta Di Pietro - e in particolare a Sebastiano Sardo, detto Iano Occhiolino, con cui era affiliato…”. Poi l’ex affiliato della cosca lentinese fa il nome del poliziotto “Matteo, originario di Militello in val di Catania e che lavora presso la Questura di Catania che aiutava i Cappello e proteggeva tale Carmelo Lo Straniere e le piantagioni che lo stesso coltivava”. Parole pesanti. Pesantissime. E il pentito racconta anche che in un’occasione avrebbe usufruito anche lui dei servigi del poliziotto. “Tramite Carmelo Lo Straniero, Matteo nel 2015 controllò se vi erano indagini in corso nei miei confronti e mi rispose che non vi era nulla, quanto meno da parte della polizia”. Di Pietro poi spiega chi è Carmelo Lo Straniero: “È di Militello Val di Catania ed è stato arrestato per droga, insieme al cognato Giovanni Ruscica, nel 2012/2013, uscito dal carcere, iniziò a coltivare delle piantagioni di marijuana nelle sue campagne e ogni tanto vendeva qualche chilogrammo di marijuana anche a Scordia. Per tale ragione in alcune occasione ebbi dei contrasti con Carmelo Lo Straniero. Grazie al suo rapporto con Cosentino, Carmelo Lo Straniero vendeva droga a Iano Occhiolino”. E racconta di veri e propri affari che Lo Straniero, Cosentino e anche il poliziotto avevano sancito con il trafficante catanese Sardo., detto Occhiolino o U sceiccu. Il pentito parla proprio degli affari legati alle piantagioni di marijuana nelle campagne scordiensi. “Nella vicenda della piantagione ero coinvolto con Antonio Cosentino. L’affare lo avevamo in quattro - specifica - io, Carmelo Lo Straniero, Matteo e Cosentino. Cosentino si riforniva da me per lo stupefacente, dal 2014 fino al mio arresto. Gli consegnavo mezzo chilo di cocaina e cinque chili di marijuana a settimana. La cocaina la vendevo a 46 mila euro al kg, e la marijuana a 1800 euro al kg”. Sul poliziotto Sardo ha le idee ben chiare sul suo ruolo. “Il poliziotto di nome “Matteo” provvedeva a trasportare il raccolto della marijuana a Catania e poi provvedeva a consegnarmi la mia parte. In questo modo eravamo certi che non lo avrebbero perquisito”. Ed è Sardo tra i primi accusatori del carabiniere. Il pentito lo indica come “il Maresciallo dei Carabinieri”. Le indagini porteranno a capire che si tratta di Cianfarani.indagano, pedinano, sequestrano e captano decine di conversazioni, arriva un altro collaboratore di giustizia. Questa volta è uno vicino al clan Mazzei, l’altra famiglia catanese di Cosa nostra, a vuotare il sacco.Ed ha le idee molto chiare su Antonio Cosentino. “Prima era con “occhiolino” poi, - racconta ai pm - dopo l’arresto di “occhiolino” ha continuato le attività illecite con gente vicina ai Cappello e nello specifico si occupa di commercio di sostanza stupefacente marijuana e cocaina”.