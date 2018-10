Umberto Beninato (classe 1977), Domenico Bonifacio (cl. 1991), Giuseppe Calcò (cl.1967), Alessandro Cannizzaro (1985), Stefano Cianfarani (1967), Antonino Cosentino (1979), Fabio Gaetano D'Antona (1976), Nello Nico Ferrante (1972), Salvatore Guzzone (73), Rita Maggiore(73), Santo Maggiore (71), Santo Musarra (91), Matteo Oliva (72), Carmelo Privitera (66), Rocco Ragusa (73), Gabriella Rossitto (68), Andrea Straniero (96), Carmelo Straniero (71), Giovanni Nicolò Straniero (91), Giuseppe Bennardo (68).

Una vera e propria svolta nel settore del mercato nero degli stupefacenti, a cui LiveSicilia ha già dedicato una precisa inchiesta. La polizia è riuscita a ricostruire l'intera filiera di una delle più ingenti produzioni di cannabis in provincia di Catania.È scattata questa mattina all'alba un'operazione che ha portato all'arresto di 21 persone. La Polizia, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania. Gli indagati, a vario titolo, sono accusati "dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione delle medesime, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale".nella coltivazione di marijuana. Piantagioni dalle produzioni ingenti: la marijuana una volta raccolta sarebbe stata commercializzata a Catania e in diverse parti della Sicilia.Gli inquirenti evidenziano come "gli indagati abbiano dimostrato un'elevata competenza e conoscenza nelle tecniche della coltivazione su larga scala della marijuana ed sul sistema di controllo delle piantagioni". Tra le persone coinvolte nell'operazione ci sono anche tre uomini appartenenti alle forze dell'ordine: Oliva Matteo, assistente capo della Polizia di Stato, e Stefano Cianfrani, militare dell'Arma di Palagonia, ritenuti intranei all'organizzazione criminale. Invece, l'assistente Capo della Polizia di Stato, Giuseppe Bernardo, è indagato per favoreggiamento personale.