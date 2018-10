Controlli a tappeto a Nesima e Cibali: fioccano sanzioni

Nel corso del servizio, sono state identificate decine di persone, controllati 839 veicoli e 17 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

È stata denunciata all’Autorità Giudiziaria una persona per il reato di riciclaggio di un ciclomotore, ai sensi dell’art 648 bis del C.P..

È stata controllata una rivendita ambulante di frutta e verdura, sanzionata per la mancanza dei necessari requisiti professionali e della licenza, oltre che per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso dell’attività, durante un controllo amministrativo presso un negozio di ortofrutta di via Negrelli, i poliziotti hanno notato dei cartoni di uova, circa 260, prive della marcatura obbligatoria che indica la tracciabilità, requisito essenziale per garantire la sicurezza alimentare: è stata, pertanto, comminata la sanzione prevista dalla Direttiva Europea nr. 178/2002 sulla tracciabilità degli alimenti; il medesimo esercizio commerciale è stato anche sanzionato per occupazione del suolo pubblico.

. Nell’ambito del piano d’azione denominato “Modello Trinacria”, nella giornata di ieri sono stati eseguiti mirati controlli di polizia a cura del personale del Commissariato “Nesima”, in collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e con l’ausilio della Polizia Locale - reparto Annona e Viabilità. Numerosi sono stati i controlli amministrativi e di polizia giudiziaria, nelle zone dei quartieri Cibali e Nesima.