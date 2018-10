A disporlo è stato lo stesso pm ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Salvo Leotta, difensore del proprietario del locale. Una richiesta che il legale ha depositato allegando una precisa memoria sul fatto che le irregolarità riscontrate dalla Guardia Costiera (occupazione di area demaniale) e che hanno portato al provvedimento di sequestro sono frutto di una riperimetrazione dei confini demaniali effettuata solo dopo l'allocazione del chiosco. In estrema sintesi, l'ubicazione del chiosco in quella zona era stata regolarmente autorizzata perché all'epoca l'area non era demaniale.Così come evidenzia, anche, il pm nel decreto di restituzione: "Sulla base delle indagini svolte risulta che le opere in questione furono realizzate diversi anni fa, con conseguente prescrizione di alcuni dei reati ipotizzabili, e che evidente sorge la buona fede dell'odierno indagato, il quale ha assunto la gestione del chiosco senza ipotizzare che esso ricadesse su territorio demaniale. Considerato - aggiunge - che non risulta necessario mantenere il sequestro preventivo in quanto l'attività non potrà essere comunque ripresa nell'attuale sito, dovendo il competente Ufficio Territoriale Ambientale provvedere al trasferimento del chiosco (essendo già in corso un procedura amministrativa in tal senso)".