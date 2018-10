Questore Alberto Francini, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, quello del Comune, Giuseppe Arcidiacono, e il commissario straordinario dell'azienda, Giorgio Santonocito. Dismesso da qualche anno, la nuova postazione dedicata alla sicurezza pubblica del nosocomio, si pone l'obiettivo principale di prevenire aggressioni e violenze ai danni degli operatori sanitari e degli stessi utenti, fenomeno che negli ultimi mesi ha visto un notevole incremento di casi particolarmente rilevanti proprio sul nostro territorio. "Sono grato al Questore di Catania - ha dichiarato l'assessore Razza - per la sensibilità mostrata nella scelta di questa importante misura. Il presidio delle forze dell'ordine a pochi passi dal pronto soccorso è ovviamente garanzia di sicurezza, ma per Catania e il Garibaldi-Centro rappresenta un'ulteriore assicurazione per l'ordinario svolgimento delle attività di emergenza e urgenza". (ANSA).