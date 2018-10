L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari.

hanno arrestato nella flagranza un 20enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane stava percorrendo in auto via S. Ten. Cantone quando, vedendo la pattuglia dell’Arma, ha eseguito una manovra tesa ad evitare il controllo e dileguarsi. I militari, intuendone le intenzioni, a loro volta si sono posti all’inseguimento dell’autovettura bloccata poco dopo nelle vie limitrofe.di marijuana, mentre, estendendo le operazioni nell’abitazione del reo, è stato altresì rinvenuto e sequestrato diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.