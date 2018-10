"La mia disavventura con Ryanair"

CATANIA - Ferie di lavoro pianificate, alberghi pagati e un volo prenotato in anticipo per poter abbassare i costi di una gita fuori porta ad Amsterdam. Tutto però rischia di saltare perché Ryanair cambia all'improvviso le date dei voli. Protagonista di questa vicenda è un gruppo di 20 catanesi, che ha deciso di trascorrere qualche giorno nella bella capitale olandese a dicembre. Qualche giorno fa è arrivata una lettera della compagnia Ryanair che annuncia cambio nelle date: tutto anticipato di un giorno, decollo e atterraggio. La disavventura si è trasformata anche in una beffa. La compagnia aerea, infatti, ha ben precisato che: "Ryanair a causa di questo cambiamento di programma non è responsabile di per eventuali spese dirette o indirette prepagate non relative alla sua prenotazione". Insomma non sarebbero previsti rimborsi.Uno dei passeggeri ha deciso di scrivere direttamente al Ministero dei Trasporti per segnalare quanto accaduto con Ryanair. La missiva è stata inviata anche alla nostra redazione."Assieme ad un gruppo di amici abbiamo prenotato il volo A/R Catania Eindhoven con partenza il 10 dicembre - scrive - e ritorno il successivo giorno 14. Naturalmente, dopo aver acquistato i biglietti aerei, abbiamo prenotato e pagato anticipatamente (sul sito Expedia) le camere d'albergo ed i biglietti del pullman per raggiungere, da Eindhoven, la città di Amsterdam (nostra meta). Ryanair, con una mail (in lingua Inglese), ci ha comunicato di avere spostato la data di partenza (9 dicembre) e quella di ritorno (13 dicembre) causandoci un serio danno economico (avevamo tutto organizzato e pagato). É possibile avere informazioni su come comportarci e se ciò - chiede - è consentito dalla nostra normativa".