. Una storia raccapricciante che ha portato a processo sei persone, tra cui diversi catanesi. Una vicenda giudiziaria che si è divisa in due tronconi processuali, uno abbreviato e uno ordinario, con due epiloghi completamente differenti.Fabio, nome di fantasia, divide la cella con altri detenuti. Ad un certo punto la madre nel corso dei colloqui nota che il figlio è diventato schivo, che nonostante il caldo della stagione estiva, si veste con indumenti pesanti che coprono le braccia. Preoccupata cerca di convincere Fabio a raccontare tutto. E così scopre le violenze e soprusi che ha il figlio avrebbe subito. Alcuni dei suoi compagni di cella lo avrebbero preso di mira: cicche di sigarette spente sul corpo, la caffettiera calda poggiata sulla spalla, il brodo caldissimo della pasta buttato addosso e poi sevizie di natura sessuale. Troppo aberranti anche per poterle scrivere.Consulenze medico legali, testimonianze, foto delle lesioni sul corpo della vittima, una lettera in cui uno dei sospettati avrebbe confessato tutto alla moglie: nel fascicolo dell'accusa entrano diverse prove e indizi. E così il pm chiede il rinvio a giudizio. Tre degli imputati scelgono il rito abbreviato: il Gup condanna nel 2017 a 8 anni di reclusione i tre catanesiAncora il processo d'appello deve iniziare.. Per la cronaca, la parte offesa si è costituita parte civili in tutti e due i tronconi. Il tribunale di Enna, presieduto dal giudice Francesco Paolo Pitarresi, a latere Nelly Gaia Mangiamelie e Andrea Agata ha assolto tutti e tre gli imputati con la formula per non aver commesso il fatto. Sentenza di assoluzione dunque perdifeso dall'avvocato Maria Michela Trovatodifeso dall'avvocato Filippo Freddoneve,assistito dall'avvocato Giuseppe Gurrieri. Per Segovia e Germanà il Tribunale ha disposto sentenza di non luogo a procedere per il reato di atti persecutori "perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela". La Procura aveva chiesto l'assoluzione per Sapuppo, condanna a 7 anni per Segovia e 3 anni di reclusione per Germanà. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.