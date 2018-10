La Squadra Mobile ha centrato un obiettivo investigativo fondamentale: togliere le riserve di fuoco ai gruppi criminali. Le armi scovate all'interno di un loculo del cimitero sono micidiali e pericolose. Nelle mani dei poliziotti, il 2 ottobre scorso, sono finiti (tra gli altri) un kalashnikov e migliaia di munizioni. L'arsenale trovato al cimitero era all'interno di un sacco nascosto in un incavo posto lateralmente ad un tomba, chiuso con un lucchetto. Insieme alla mitraglietta che aveva due caricatori vuoti, sono state trovate due pistole, una calibro 7,65 e una calibro 38, oltre centinaia di cartucce. Le indagini hanno portato a localizzare anche un altro covo di armi: nel rione del parcheggio del rione Nesima. L'arsenale questa volta era sotto una moto coperta da un telone all'interno di una busta in plastica. Erano pronti a qualsiasi azione criminale. Nel sacco, infatti, c'era anche un giubbotto antiproiettile, oltre un centinaio di cartucce di vario calibro, una un rivoltella calibro 357 magnum con tamburo rifornito di 6 cartucce, una pistola semiautomatica calibro 44 magnum, completa di caricatore rifornito di sei cartucce.Le indagini della Squadra Mobile, diretta da Antonio Salvago, si muovono nel più stretto riserbo. Ma i due arsenali, secondo l'agenzia Ansa, farebbero riferimento comunque allo stesso gruppo criminale.Il secondo arsenale è stato trovato a Nesima, storica roccaforte dei Cursoti Milanesi di Jimmy Miano, fondati dalla scissione con il clan di Pippo Garozzo ('u maritatu), ma anche trincea militare dei Cappello. Non dimentichiamo che in questo quartiere c'è la casa di Giovanni Colombrita, boss di razza della cosca fondata da Turi Cappello. C'è stato un periodo, non troppo lontano in realtà, che tra i due gruppi ci sarebbero state alcune frizioni che avrebbero scatenato anche risposte armate, evitate solo dall'intervento della Polizia. Come l'operazione delle Volanti che a gennaio 2017 portò all'arresto dei componenti di un commando armato fino ai denti pronto ad agire. I nomi portavano dritti al clan dei Cursoti Milanesi e a dei possibili scontri per il controllo dello spaccio della zona di Corso Indipendenza.