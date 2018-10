A 75 anni dallo Sbarco Alleato in Sicilia, il ricercatore storico Calogero Conigliaro ricostruisce la storia delle motosiluranti tedesche ed i sabotaggi delle basi navali in Sicilia.Ne “I Corsari del III Reich e i segreti di Husky” si ricompongono, per la prima volta, le vicende della Terza Flottiglia Schnellboote della Kriegsmarine che giunse in Sicilia alla fine del 1941, un’unità leggendaria che inflisse alla Royal Navy dolorose perdite, soprattutto a causa dei campi minati stesi al largo dell’isola di Malta.Tra i tanti pregi, il lavoro di Conigliaro ha, soprattutto, il merito di aver fatto luce sul sabotaggio delle difese costiere della base di Porto Empedocle, un fatto rimasto oscuro fino ad oggi rimanendo al riparo delle polemiche esplose nel dopoguerra, a seguito dei sabotaggi della Regia Marina di Siracusa-Augusta e la precedente resa di Pantelleria. “Documenti provenienti dagli archivi militari americani desecretati - racconta Conigliaro - a cui si sono aggiunti quelli provenienti dagli archivi militari italiani hanno raccontato una possibile storia differente da quella ufficiale; una realtà in cui la decisione di far fuori Mussolini e la scomoda alleanza col nazismo - prosegue - potrebbe aver portato a doppi giochi degli stessi vertici militari italiani fedeli a casa Savoia, nel dopoguerra assolutamente inconfessabili”.Diverse testimonianze citate nel libro chiamano in causa Umberto di Savoia il quale avrebbe cercato disperatamente di evitare la strage dei nostri soldati, in una guerra già data persa.“Verità che emergono - aggiunge - come quella di un’operazione dei servizi segreti americani che, nelle vicinanze di Agrigento, portò presso un comando marino, al ritrovamento di documenti non soltanto segreti, ma persino aggiornati da pochissimi giorni”.Misteri che potrebbero portare alla scoperta di nuovi scenari, di cui si parlerà alle Ciminiere, con il Prof. universitario di storia contemporanea Uccio Barone, con il ricercatore storico Giuseppe Mazzaglia e Fabrizio Francaviglia, alla presenza dello stesso autore. Va ricordato, infine, che il testo riporta il personale ricordo della base empedoclina di Andrea Camilleri, allora adolescente e figlio di un ispettore portuale militarizzato.