Andranno a processo Carmelo Caminiti, Yessica Mariella Cannavò, Salvatore Coco, Carmelo Crisafulli, Alfio Di Bella, Giuseppe Lombardo Pontillo, Salvatore Minissale, Antonino Mollica, Antonio Monforte, Daniele Nicolosi, Rolando Carmelo Patti, Antonino Salanitri, Angelo Salmeri, Filippo Scuderi, Salvatore Scuderi e soprattutto Pietro Olivieri e Vincenzo Lomonaco. Olivieri, imputato anche nei processi scaturiti dalle operazioni antimafia Santa Barbara e Kallipolis, è ritenuto il successore del boss Paolo Brunetto alla guida del clan. Vincenzo Lomonaco è stato condannato in primo grado, in abbreviato, a 20 anni di carcere nel processo scaturito dall'operazione Santabarbara, poiché ritenuto il referente del clan a Castiglione di Sicilia.ritenuto dagli inquirenti il referente per quell'area del clan Brunetto, e di Giuseppe Minissale, ritenuto dall'accusa vicino al clan Laudani. Entrambi compariranno davanti al gup il prossimo 7 novembre.. Associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio e associazione finalizzata al traffico di droga sono i reati contestati a vario titolo ai 21 imputati. Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina referenti e affiliati del clan Brunetto avrebbero creato tra i comuni di Malvagna, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara e Roccella Valdemone un clima intimidatorio tra i commercianti e gli imprenditori agricoli della zona, sottoposti a richieste estorsive. Chi non si piegava alla volontà del clan subiva numerose ritorsioni: dai furti di macchinari alle bottiglie incendiarie, dai roghi di abitazioni e di vetture ai colpi di arma da fuoco contro le saracinesche delle attività. La Valle dell'Alcantara, secondo la ricostruzione dei magistrati, sarebbe stata contesa da ben tre clan: Brunetto, Laudani e Cintorino. Una convivenza a lungo pacifica, garantita dai tre boss Paolo Brunetto, Paolo Di Mauro e Antonino Cintorino. Nel corso degli anni ad estendere la propria influenza sulla zona sarebbe stato il clan Brunetto, che avrebbe iniziato a prendere il controllo delle estorsioni. Nel 2013 la morte del boss Paolo Brunetto getta nello sconforto i presunti affiliati, come testimoniato dalle numerose intercettazioni captate dalle cimici piazzate dagli investigatori.