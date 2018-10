Il 9 gennaio si aprirà il troncone ordinario davanti alla seconda sezione penale (collegiale) del Tribunale di Catania. Sono cinque gli imputati rinviati a giudizio dal Gup Maria Ivana Cardillo:. Gli altri 31 imputati hanno invece optato per il rito abbreviato: l'udienza preliminare è stata rinviata dal Gup al 21 gennaio. La posizione di Mario Pappalardo, considerato dai pm Raffaella Vinciguerra e Marco Bisogni esponente della famiglia Mazzei, è stata stralciata e sarà formalizzata a fine ottobre. Ma salvo sorprese, anche lui entrerà nello stralcio abbreviato.Perché nel processo sono confluiti tutti e due i capitoli dell'indagine del Ros: il primo ha assicurato alla giustizia boss e soldati della cosca che avrebbero avuto come responsabile della carta delle estorsioni Antonio Tomaselli, storico delfino degli Ercolano, mentre il secondo ha permesso di individuare una delle "teste di legno" della famiglia mafiosa. In particolare il Ros, a gennaio scorso, ha arrestato Giuseppe Pasquarello Conti, titolare di un'azienda di calcestruzzi di Misterbianco che - secondo i militari del Ros - sarebbe riconducibile invece al boss Tomaselli. Le foto del Ros, pubblicate in esclusiva sul Mensile S e su LiveSicilia , mostrano il presunto capomafia più volte all'interno del cementificio. Il boss entra ed esce dall'azienda con una tale familiarità, che pare essere proprio "la sua azienda".Le indagini, coordinate dalla Dda, hanno permesso di documentare i nuovi assetti nello scacchiere criminale in provincia di Catania, ma anche a Siracusa vista la stretta alleanza (storica) con il clan Nardo di Lentini. E' in questa fetta di Sicilia orientale che avvengono i più importanti summit immortalati dalle telecamere del Ros. Ancora immagini che sono finite nelle decine di faldoni del processo.Alla sbarra davanti al Gup ci saranno Rocco Biancoviso, Salvatore Bonanno (collaboratore), Francesco Caltabiano, Alessandro Caruso (collaboratore di giustizia), Salvatore Catania, Alfio Davide Coco, Orazio Coppola, Angelo Di Benedetto, Santo Di Benedetto, Orazio Di Grazia, Carmelo Distefano, Cristian Carmelo Fallica, Salvatore Fiore, Fabrizio Iachininoto, Giovanni La Mattina, Salvatore Leonardi, Antonio Mancano, Luca Marino, Roberto Marino, Alfio Maugeri, Mario Maugeri, Arturo Mirenda, Corrado Monaco, Francesco Lucio Motta, Carmelo Pantalena, Mario Pappalardo, Christian Paternò, Carmelo Rannesi, Carino Rizzo, Alfio Romeo, Antonio Tomaselli e Sebastiano Vespa.