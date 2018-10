Seconda puntata della quinta settimana. Si inizia parlando di RISO, con la ricetta dello chef romano STEFANO MARINUCCI che preparerà un’ orignale versione del RISO BIANCO E NERO CON LE SEPPIE IN GELATINA DI VINO E PEPE ROSA. Con lui il gastronomo veneziano ALESSANDRO MARZO MAGNO e la nutrizionista MARISTELLA MARCHETTI da Ascoli Piceno, che sveleranno tutte le proprietà di questo alimento.Nel “duello all’italiana” di mezzogiorno, la pastry chef MARIALAURA TUMMINELLO da Palermo e SILVANO LIBRENTI da Bologna saranno alle prese con la rivisitazione di un grande classico della cucina campana: IL GATEAU DI PATATE.Nello spazio dei “Piatti d’autore” lo chef palermitano NATALE GIUNTA proporrà un gustoso TIMBALLO DI ANELLETTI AL FORNO.Sarà poi la volta del maestro cioccolatiere MIRCO DELLA VECCHIA da Belluno, che preparerà una deliziosa crema spalmabile al cacao e pistacchio.Spazio anche alla creatività con la maestra di cucina CLARA ZANI, mantovana, che preparerà dei FAGOTTINI ZUCCA E SALSICCIA CON CREMA AL GORGONZOLA.Seconda “manche” per i protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO: i concorrenti ANTONIO BERNARDO, calabrese trapiantato a Roma, e LUISA DE LORENZO da GENOVA. A loro saranno affiancati gli chef IVAN GIAVARINI da Brescia e FRANCO MARINO, campano.A giudicarli lo chef FABIO CAMPOLI e l’esperto enogastronomico FRANCO MARIA RICCI. Con loro, “giurato per un giorno”, l’attore PINO INSEGNO.Nel corso della puntata l’inviato IVAN BACCHI sarà a MASSA LUBRENSE (Na) alla ricerca di un dolce tipico della tradizione campana: LA DELIZIA AL LIMONE.Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report dai banchi del Mercato Albinelli di Modena.