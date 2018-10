Una gara in positivo e senza polemica, tuttavia. Entrambe le istituzioni territoriali si sono offerte infatti per accogliere le spoglie dell’artista etneo tra gli “uomini illustri” dei rispettivi cimiteri. Ecco la disponibilità del sindaco di Catania Salvo Pogliese:Se i familiari lo vorranno – ha detto il primo cittadino a margine della visita nella camera ardente – siamo disponibili a trovare uno spazio di sepoltura nel viale degli Uomini illustri del cimitero di Acquicella, vicino ai personaggi che hanno reso grande la nostra città, un luogo dove Gilberto Idonea riposi in pace, a memoria perenne del suo impareggiabile talento alle future generazioni".A poche ore della dipartita di Idonea, il primo cittadino ha fatto approvare dalla giunta una determina personale che dispone l’iscrizione dell’attore nel registro comunale degli uomini illustri, assieme al grande Turi Ferro e a padre Giuliano, sacerdote assai amato dalla cittadinanza. Rubino ha disposto inoltre che l’attore sia sepolto a Battiati e a spese dell’Amministrazione, in una delle quattro tombe destinate ai “viris illustribus” della cittadina etnea. Da ieri quindi la salma è nel cimitero comunale; mentre oggi sarà tumulata dentro un loculo provvisorio e lì resterà per almeno due settimane, in attesa cioè che verrà consegnato il monumento funebre. Idonea Riposerà quindi alle falde del Vulcano, in un territorio che ha amato e a cui ha offerto la propria arte.