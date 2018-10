Di quelli che con determinazione e piglio affrontavano le questioni di petto. Nino Lombardo se n’è andato. Se n’è andato a “novanta e oltre” anni. Democristiano di appartenenza e di levatura fu più volte deputato nazionale ed, in una occasione, anche deputato regionale. “L’onorevole”, così come lo conoscevano tutti a Paternò. Di recente, alle ultime amministrative era sceso in campo per la sua città candidandosi a sindaco con una lista civica. Negli ultimi anni ha anche fondato il centro culturale “Il cenacolo”.I funerali verranno officiati martedì mattina alle ore 10.30 alla chiesa dello Spirito Santo.