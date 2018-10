I sismografi hanno registrato l'evento intorno alle 2.30 con magnitudo 4.8 ed epicentro Santa Maria di Licodia. A Biancavilla si sono registrati i maggiori danni: con caduta di calcinacci e gente riversata per strada. Sono state registrate altre 5 scosse nell'arco di due ore dall'Ingv. Gli uffici della protezione civile di tutti i comuni dell'Etna sono operativi per raccogliere dati e segnalazioni su eventuali danni e poter intervenire.caduta di calcinacci dalla Chiesa di Santa Barbara.E continua la conta dei danni. È stato transennato con le classiche strisce bianche e rosse ilAl pronto soccorsosono giunte tre persone ferite colpite dal crollodi alcuni calcinacci. Ma nulla di grave.È crollato un muro in pietra lavica lungo la strada che collega Santa Maria di Licodia a Biancavilla.Ecco il numero per i cittadini. "In questi frangenti mi trovo assieme ai vertici della Protezione civile regionale per effettuare un sopralluogo dettagliato a edifici pubblici, scuole e chiese della nostra città", ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo Antonio Bonanno.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica hanno registrato uno sciame sismico. Gli eventi localizzati risultano: alle 2.34, magnitudo 4.8, epicentro Santa Maria di Licodia, alle 2.39, magnitudo 1.8, epicentro sempre Santa Maria di Licodia, alle 2.57, magnitudo 1.5, epicentro Adrano, alle 2.59, magnitudo 2.5, epicentro Biancavilla, alle 3.46, magnitudo 1.1, epicentro nuovamente Adrano., epicentro del sisma di magnitudo 4.8., sono crollate parti dei cornicioni di Palazzo Ardizzone (nella foto in home page).è crollata parte del cornicione della chiesa dell'Idria (nella foto), ieri sera la gente aveva appena finito di festeggiare il patrono della città, San Placido. Gente per strada nel panico. Alcuni feriti medicati in ospedale, ma nulla di grave. Su Facebook l'appello del sindaco Antonio Bonanno: "La scossa di terremoto ha toccato tutti noi. Non facciamoci prendere dal panico. Evitate soprattutto di girare per strada con le automobili. Assieme a carabinieri, vigili del fuoco, polizia, protezione civile, polizia municipale e volontari, siamo per le strade di Biancavilla a monitorare la situazione".