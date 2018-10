I sismografi hanno registrato l'evento intorno alle 2.30 con magnitudo 4.8 ed epicentro Santa Maria di Licodia. A Biancavilla si sono registrati i maggiori danni: con caduta di calcinacci e gente riversata per strada. Sono state registrate altre 5 scosse nell'arco di due ore dall'Ingv. Gli uffici della protezione civile di tutti i comuni dell'Etna sono operativi per raccogliere dati e segnalazioni su eventuali danni e poter intervenire.Un incontro protrattosi per quasi due ore per mettere a fuoco interventi e urgenze alle quali far fronte alla luce del sisma della notte scorsa. Il Centro Operativo Comunale è stato convocato presso la sede Com del Comune di Biancavilla. Assieme al sindaco Antonio Bonanno, erano presenti (tra gli altri) il Direttore regionale del Dipartimento di Protezione civile, Calogero Foti, il Responsabile dell’area Sud-orientale di P.c., Giovanni Spampinato, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Verme, il comandante della stazione carabinieri Roberto Rapisarda. Presenti anche i componenti della giunta, i tecnici ed i volontari. Sono state affrontate le questioni legate alle criticità che hanno interessato gli edifici scolastici, le chiese e le numerosissime segnalazioni dei cittadini a proposito dei danni riportate dalle abitazioni private (in tal senso, è stata più volta ribadita l’importanza di segnalare solo danni gravi e strutturali). E', in particolar modo, la situazione legata alle scuole che desta non poca preoccupazione. Tuttavia, dall’incontro è emersa la necessità di proseguire nei sopralluoghi e nelle verifiche: un'azione che è stata condotta già dalla notte scorsa in tutti gli edifici scolastici e pubblici. Il sindaco Bonanno in prima persona ha, poi, verificato il disagio di numerose famiglie a seguito dei danni della scorsa notte: particolare attenzione è stata prestata a coloro i quali, all'interno del nucleo familiare, hanno casi di disabilità. Proseguono, intanto, come detto i sopralluoghi: nelle prossime ore, verranno comunicate eventuali decisioni in tal senso.Continuano le verifiche da parte dei Comuni interessati allo sciame sismico. In particolare ai centri storici di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, i più colpiti dal terremoto delle 2.34 di magnitudo 4.8.La squadra di reperibilità è al lavoro per risolvere modesti disservizi localizzati, il Numero Verde Sidra 800650640 a disposizione per eventuali segnalazioni di perdite o disservizi.”"È troppo presto per poter fornire la precisa causa del sisma. Abbiamo bisogno dei risultati di altre analisi che stiamo svolgendo.. La nostra attività di monitoraggio non si ferma mai, ma dopo la scossa più forte c'è stato un potenziamento di risorse umane al lavoro nella sala operativa e anche sui luoghi dell'epicentro per analizzare fratture e altri dati. Comunque possiamo dire che i danni maggiori si sono verificati nella città di Biancavilla.In seguito al sisma della scorsa notte, sono state eseguite tutte le verifiche strutturali e non strutturali negli edifici scolastici della città. Il sindaco, Daniele Motta, informa che stamattina i sopralluoghi e le operazioni di controllo si sono svolte in presenza della Giunta e del personale comunale: tecnici, responsabili della Protezione civile, responsabile comunale per la sicurezza e Gruppo volontari di Protezione civile. "Non sono emerse criticità di alcun genere - precisa il sindaco Motta - quindi lunedì le scuole saranno regolarmente aperte. Naturalmente, come è d'obbligo in queste circostanze, seguiamo l'evolversi degli eventi sismici e se sarà necessario interverremo ancora e daremo ulteriori aggiornamenti", ha aggiunto il primo cittadino.la Protezione Civile non è stata neanche allertata. La situazione è tranquilla; anessun danno rilevante, i vigili urbani accennano a qualche sottopasso allagato ma è più da riferirsi al clima dei giorni scorsi. La scossa è stata avvertita in entrambi i paesi ma senza drammi particolari, soliti letti mobili e lampadari un po' smossi. (A cura di Livio Cortese)Il capo dellaa Biancavilla per un incontro operativo con i sindaci della zona''.il lavoro di ricognizione che si svolge nell'area etnea a seguito della scossa di terremoto della scorsa notte - afferma in una nota il presidente della Regione,i -. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E' stata disposta la momentanea chiusura di due edifici sacri, in attesa di ulteriori e approfondite verifiche'."Ci siamo concentrati su una prima sommaria verifica della situazione con danni in alcune strutture tra cui le Chiese e le scuole per potere fare riprendere l'attività scolastica lunedì e fatto sopralluoghi di agibilità negli edifici privati man mano che arrivano le segnalazioni al Com"., responsabile della Protezione Civile Sicilia Orientale. "In questa prima fase ci interessa sapere - ha spiegato - se ci sono case inagibili, soprattutto nella zona più colpita che è quella del centro storico dove le case sono più antiche. Situazione che vale sia per Biancavilla che per Santa Maria di Licodia".Gli eventi scaturiti alla scossa di terremoto della notte scorsa, richiedono un momento di monitoraggio serio e approfondito“Ci siamo immediatamente messi in moto con il Dipartimento di Protezione civile regionale, con i carabinieri, i tecnici ed i volontari per effettuare tutti i sopralluoghi del caso. Scuole, chiese, edifici pubblici: stiamo verificando, palmo a palmo, ogni struttura pubblica - spiega il Sindaco Antonio Bonanno -. E’ stata una notte lunga ed emotivamente forte nella quale mi sono sentito vicino ai miei concittadini ed alla popolazione del territorio. Annullare ogni festeggiamento è un atto che ritengo opportuno preso di comune accordo con il clero. Non facciamoci vincere dalla paura. Coraggio e consapevolezza”. Oggi pomeriggio alle ore 19 all’interno dello stadio comunale “Orazio Raiti” verrano portati i simulacri di San Zenone e San Placido assieme all’effige della Madonna dell’Elemosina: è lì che si celebrerà un momento di preghiera e condivisione con tutta la cittadinanza biancavillese. “Alle 19 celebreremo un momento di unione umana e civile per ringraziare il Signore per lo scampato pericolo della notte scorsa - interviene il Prevosto, don Agrippino Salerno -. Lo celebreremo in un clima di mestizia, lode e ringraziamento attraverso l’intervento dei Santi Patroni. Ci stringiamo attorno alla speranza di ritrovarci accanto l’un l’altro e guardare al futuro con altrettanta speranza. In questo momento, la preghiera ci accomuna prendendo consapevolezza della nostra fragilità. Invito tutta la comunità biancavillese ad essere presente alle ore 19 al campo comunale”. Prosegue, intanto, l’opera di monitoraggio degli edifici. La Chiesa Madre resta provvisoriamente inagibile. Quei cittadini che hanno rilevato danni alle proprie abitazioni private, possono eventualmente segnalare tutto al numero 095. 7711322: sono già parecchie decine le chiamate arrivate.verifiche all'ospedale.i Vigili del Fuoco stanno effettuando controlli nell'edificio che ospita il museo.Sul posto 7 squadre operative, tecnici e mezzi speciali. Al momento circa 50 richieste di intervento, di cui già 40 espletate. Interventi dei Vigili del Fuoco per crolli parziali, distacco di intonaci e cornicioni e verifiche di stabilità. Fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri di vecchie case in muratura. Attualmente sono in corso verifiche e controlli da parte delle squadre e tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.Circolazione ferroviaria in progressiva ripresa sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Palermo, dopo la sospensione di alcune tratte arrivata a seguito delle scosse di terremoto che hanno richiesto una verifica dello stato delle infrastrutture da parte dei tecnici di Rfi. Nel corso dell'interruzione due convogli a lunga percorrenza hanno registrato fino a 20 minuti di ritardo, quattro regionali fino a 80 minuti, mentre quattro convogli sono stati cancellati sulla linea Catania-Palermo e dieci sulla linea Messina-Siracusa. Trenitalia comunica comunque che nel corso della sospensione la mobilità è stata garantita da un servizio con autobus. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni.caduta di calcinacci dalla Chiesa di Santa Barbara.E continua la conta dei danni. È stato transennato con le classiche strisce bianche e rosse ilAl pronto soccorsosono giunte tre persone ferite colpite dal crollodi alcuni calcinacci. Ma nulla di grave.È crollato un muro in pietra lavica lungo la strada che collega Santa Maria di Licodia a Biancavilla.Ecco il numero per i cittadini. "In questi frangenti mi trovo assieme ai vertici della Protezione civile regionale per effettuare un sopralluogo dettagliato a edifici pubblici, scuole e chiese della nostra città", ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo Antonio Bonanno.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica hanno registrato uno sciame sismico. Gli eventi localizzati risultano: alle 2.34, magnitudo 4.8, epicentro Santa Maria di Licodia, alle 2.39, magnitudo 1.8, epicentro sempre Santa Maria di Licodia, alle 2.57, magnitudo 1.5, epicentro Adrano, alle 2.59, magnitudo 2.5, epicentro Biancavilla, alle 3.46, magnitudo 1.1, epicentro nuovamente Adrano., epicentro del sisma di magnitudo 4.8., sono crollate parti dei cornicioni di Palazzo Ardizzone (nella foto in home page).è crollata parte del cornicione della chiesa dell'Idria (nella foto), ieri sera la gente aveva appena finito di festeggiare il patrono della città, San Placido. Gente per strada nel panico. Alcuni feriti medicati in ospedale, ma nulla di grave. Su Facebook l'appello del sindaco Antonio Bonanno: "La scossa di terremoto ha toccato tutti noi. Non facciamoci prendere dal panico. Evitate soprattutto di girare per strada con le automobili. Assieme a carabinieri, vigili del fuoco, polizia, protezione civile, polizia municipale e volontari, siamo per le strade di Biancavilla a monitorare la situazione".