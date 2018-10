Nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre, a causa della violenza del nubifragio e del volume dell'infiltrazione, buona parte dell'intonaco si è staccato, il cartongesso frantumato. L'acqua ha allagato stanze e corridoi, bagnato documenti e computer, cavi e fili, ormai inservibili. Di fatto i locali non sono utilizzabili, tanto da rendere immediatamente necessaria la loro chiusura. Né sarà possibile ripristinare in tempi brevi la già precaria funzionalità della struttura, la cui inadeguatezza è stata più volte sollevata in questi anni dalla dirigenza e dai lavoratori, sia sotto il profilo logistico che della sicurezza. Com'era prevedibile, la calamità naturale ha avuto facilmente ragione della debole e usurata costruzione, rendendo non più procrastinabile il trasferimento dei dipendenti in altra e più adeguata sede. Un'emergenza che vede il Cda, la direzione e i lavoratori fare fronte unico nel chiedere all'Assemblea dei Soci di risolvere un problema annoso e provvedere all'assegnazione di una nuova ed efficiente collocazione degli uffici. Senza contare la spesa sopravvenuta per sostituire gli indispensabili arredi e strumenti di lavoro andati perduti.perché le condizioni del fabbricato si sono via via ulteriormente deteriorate per la carente manutenzione di cui soffre l'intero centro fieristico di viale Africa. Per effettuare l'orario di lavoro i dipendenti dello Stabile hanno sopportato quotidianamente enormi sacrifici, in considerazione della crisi finanziaria e gestionale da cui l'ente si sta faticosamente e virtuosamente riprendendo. I lavoratori hanno fatto di necessità virtù, ma è innegabile il degrado in cui versano i locali delle Ciminiere destinati allo Stabile. Altrettanto innegabile è la fruizione sommamente disagevole di una sede nata come spazio espositivo, privo di finestre e con un'aerazione artificiale non correttamente regolabile, anche a causa del cattivo e alterno funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento e climatizzazione. Caldissimo in inverno, freddissimo in estate, con una parte dei servizi igienici non fruibile e altri problemi di ordine igienico-sanitario, il plesso non risponde ai requisiti di un luogo di lavoro che possa definirsi tale.Primo: non esiste teatro importante in Italia e in Europa che non abbia una o più sedi di proprietà o assegnate gratuitamente dalle istituzioni. Secondo: affittare locali sarebbe in questo momento per lo Stabile un costo troppo oneroso, in contrasto con l'opera di risanamento in atto. Il Cda, riunitosi lo stesso 5 ottobre nello studio notarile del presidente Carlo Saggio e interpretando anche il pensiero dei lavoratori, ha chiesto pertanto all'Assemblea dei Soci di ottenere senza oneri una nuova sede per gli uffici, consona al prestigio artistico e culturale del Teatro Stabile, per rispetto della sua storia ultracinquantenaria e del ruolo benemerito che ha svolto e continua a svolgere nella società civile.