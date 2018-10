Sigilli sono stati posti a personal computer, monitor e hardware. Trovati anche due 'totem', dispositivi che consento tramite internet il gioco d'azzardo (poker, black jack), con riscossione in denaro delle relative vincite, su piattaforme di gioco prive di concessione o autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono state elevate multe per 20mila euro. Sequestrati i locali dell'attività dopo avere accertato che il gestore non disponeva della prevista licenza dell'Autorita' di pubblica sicurezza. (ANSA).