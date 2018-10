ieri sera il Tribunale ha emesso la sentenza di primo grado dell'operazione Caronte. Un maxi processo scaturito dagli arresti eseguiti dagli uomini del Ros. Alla sbarra, per quattro anni, ci sono stati pezzi da novanta della mafia come il boss Enzo Aiello, l'altro boss Enzo Ercolano, figlio dello “zio Pippo”, Alfio Aiello e l'imprenditore Giuseppe Scuto.mercati dei trasporti, e questo gli ha permesso di accumulare ricchezze illecite di enorme valore. Patrimoni creati a Catania, Palermo, Messina ma anche a Napoli, Mantova e Torino. Un tesoro da 50milioni di euro.Un'inchiesta poderosa, affidata dall'allora procuratore capo, gli stessi che hanno indagato su Mario Ciancio, su Lombardo e sul sistema degli appalti Fce. I magistrati hanno analizzato l’evoluzione della “famiglia” anche dopo le inchieste Dionisio, Nemesi, Iblis ed Efesto. Un contesto che abbraccia anche lo storico assestamento del 2009, quando ci si stava preparando alla guerra con i Carateddi, poi sventata dal blitz Revenge. La retata, eseguita nel 2014, ha colpito il potere finanziario della cosca, assicurando alla giustizia anche familiari e prestanome. Ancora una volta – secondo la Procura – i Santapaola Ercolano avevano confermato “una forte vocazione imprenditoriale”, riuscendo, con la collusione di colletti bianchi e politici, a “infiltrarsi” nei settori cruciali dell’economia siciliana., che secondo i Ros “hanno svolto un ruolo centrale”.Resta il trasporto, dunque, il “regno” incontrastato dei Santapaola Ercolano. E qui la mente criminale sarebbe Vincenzo Ercolano, titolare al pari di suo padre Giuseppe, di imprese di notevole dimensioni. Per accrescere i propri affari “avrebbe utilizzato la forza intimidatrice” del suo cognome. Un potere creato – secondo gli investigatori – attraverso alleanze eccellenti della criminalità organizzata anche palermitana, e con imprenditori “presumibilmente collegati” alla mafia agrigentina.tre anni; Bernardo Cammarata, tre anni e tre mesi; Sergio Cannavò nove anni; Francesco Caruso, concorso nel reato, sette anni e undici mesi; Concetto Palmino Di Stefano, tre anni; Cosima Palma Ercolano, tre anni; Vincenzo Enrico Augusto Ercolano, quindici anni; Giacomo Greco, tredici anni e dieci mesi; Francesco Guardo, tredici anni e dieci mesi; Michele Guardo, tredici anni e sei mesi; Giuseppe Scuto, sedici anni e sette mesi.