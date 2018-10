Uomo grande che, nella sua Catania, ha sempre preferito restare piccolo per lasciarci così lo spessore della sua persona. Del suo talento. Uomo brillante e mai ingombrante: quasi inafferrabile nella sua semplicità d’animo. La sua stoffa era di quella pregiata già solo perché partito da lontanissimo, ha finito col fare la storia. E non solo di quel Teatro del quale è stato istrione innamorato. Gilberto Idonea è stato tra i protagonisti di un’era teatrale catanese probabilmente irraggiungibile: un’epoca d’oro che ha dispensato sogni e dato autorevolezza al proscenio. Dalla sua città partivano inventiva e riscatto popolare. Della sua Catania era intriso. Della sua Catania aveva tutto addosso: quasi fosse un sortilegio. Un destino. Palcoscenico, maschera e sostanza. Gilberto Idonea era una costellazione di sentimenti, aneddoti e battimani.In tanti ieri hanno scritto, in tanti hanno ricordato, in tanti hanno rammendato alle infanti generazioni dell’X Factor quell’ “Ossa ccu sali v’ata a mangiari” che è stato tormentone di annate mediaticamente gloriose, in tanti non sono voluti venir meno nel raccontare il dispiacere per il lutto. Non è stata retorica e nemmeno circostanza. E’ stato il quasi inconsapevole omaggio a quell’ultimo spettacolo, che non c’è stato, di Gilberto Idonea. Il brivido di un abbraccio sincero.Scompare uno straordinario attore, poliedrico nella sua umanità. C’è stato il suo Teatro ma anche Fiction e Grande schermo. C’è stata la sua Catania ma anche un giro del pianeta che lo ha visto raccontare l’essenza della catanesità: uno stato mentale prima ancora che un’etichetta da affibbiare a tutti i costi.il debutto in “Fiat Voluntas Dei” nel ruolo di Padre Attanasio a 20 anni, il formidabile spot Jolly Componibili degli anni ottanta (considerato, agli inizi, addirittura volgare), l’incontro con Tornatore: sono forse le tappe irrinunciabili di un percorso che ci darà modo di imparare in eterno della sua poesia.Nonostante una Catania che, però, diventa smemorata quando si ritrova a parlare dei suoi figli. Nonostante una Catania troppo spesso noncurante delle sue gemme.“Nella mia vita quello che mi ha spinto sempre, è stata la mia curiosità”, piaceva ripetere Mastru Austinu. Quasi un testamento per una Catania che, nel giorno dell’ultimo saluto, deve farsi curiosa se vuole continuare a definirsi viva.