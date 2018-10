sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dalla stanza da letto. Quindi, poiché Minuto mostrava anche evidenti segni di insofferenza, gli agenti decidevano di approfondire il controllo con l’ausilio della Squadra Cinofili Antidroga. Il controllo, grazie alla segnalazione del cane antidroga “Sky”, consentiva di rinvenire all’interno dell’armadio della stanza da letto una scatola contente circa 280 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjiuana, suddivisa in 5 sacchetti del peso lordo di 56 grammi circa cadauno. Mario Minuto è finito in manette.i primi due già pregiudicati per reati specifici, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. In particolare, nella serata intorno alle 20, gli agenti sono intervenuti in via San G. La Rena presso una ditta di produzione di materiale per l’edilizia, a seguito di una segnalazione di furto in atto e a seguito delle indicazioni fornite dai dipendenti della azienda, riusciva a bloccare i tre malfattori i quali erano intenti a sradicare dei grossi cavi elettrici dalle canaline metalliche della fornace. Gli agenti riuscivano a rinvenire tre grosse matasse dei cavi già divelti dai tre soggetti nonché gli arnesi utilizzati dagli stessi per tagliare i cavi elettrici. Sul posto interveniva personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che provvedeva ad effettuare i rilievi fotografici dei luoghi. I tre cittadini rumeni, dopo le incombenze di rito, venivano tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso.Sul posto, gli agenti notavano un giovane soggetto, abbligliato con indumenti scuri e con il capo parzialmente coperto dal cappuccio della felpa, intento ad imbrattare il muro del predetto locale con la scritta “Basta Alternanza” con una bomboletta spray di coloro rosso. Il giovane autore della scritta, unitamente ad altri tre minori che stazionavano nei pressi, alla vista degli operatori di polizia, si allontanava repentinamente in direzione di via Carlo Felice Gambino, ove lasciava cadere la bomboletta spray utilizzata poco prima per imbrattare il muro ed insieme agli altri si dirigeva in via Paternò. Gli agenti riuscivano a bloccare i quattro giovani successivamente identificati per B. L. (classe 2000), autore della scritta, D.G. minore, C.R. minore, tutti e tre pregiudicati per violenza e resistenza a P.U., evasione e procurata inosservanza di pena, e A.L.M. minore. Pertanto, B. L. veniva denunciato in stato di libertà per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui mentre i tre soggetti minori venivano affidati ai rispettivi genitori.Nello specifico, gli agenti della Volante mentre transitavano per via Citelli, notavano un’autovettura KIA Picanto con il deflettore sinistro infranto e un individuo che, sceso da detta autovettura, si allontanava trasportando un’autoradio e una busta contenente degli indumenti. L’uomo, alla vista della volante, saliva a bordo della propria FIAT Punto dandosi a precipitosa fuga per le vie limitrofe. Gli operatori lo inseguivano. L'uomo, dopo aver abbandonato l’auto, continuava la sua fuga a piedi; raggiunto dagli agenti in piazza Montessori, veniva bloccato e condotto in Questura. Durante la perquisizione eseguita all’interno dell’autovettura dello Storniolo, venivano rinvenute 4 autoradio, 1 centralina elettronica, verosimilmente di provenienza furtiva, nonché alcuni arnesi atti allo scasso. Il malfattore, dopo le incombenze di rito, veniva tratto in arresto per furto aggravato e ricettazione. Il Magistrato di turno, avvisato dell’avvenuto arresto, disponeva di sottoporre l’arrestato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida innanzi al G.I.P.