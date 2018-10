L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (Direzione Lavori) ha messo a disposizione del Comune di Catania, vista l'emergenza, una squadra dell'antincendio del Distaccamento Forestale di Catania, che è impiegata nel controllo ed eliminazione di piante e rami danneggiati, che compromettono la stessa sicurezza.Da anni questo personale è impiegato in lavori di tutela ambientale nell'ambito comunale, dal Boschetto della Playa al Parco Gioieni. Gli operai antincendio del distaccamento forestale di Catania si sono quindi occupati della manutenzione della vegetazione ed ormai si è specializzato su una specie di piante particolarmente infestante e dannosi qual è l'Ailanto. Ieri sono state messe in sicurezza tutte le piante a rischio cadute, con particolare attenzione anche l'area di Acquicella (Cimitero) dove incombe anche il rischio idrogeologico. Il distaccamento forestale di Catania con il suo comandante, l'ispettore Andrea Munzone, è sempre in prima linea nell'impegno volto alla tutela ambientale e all'antincendio.