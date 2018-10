L'azione della pattuglie della squadra annonaria, che opera anche con ispettori e agenti in abiti civili, è stata disposta dal comandante Stefano Sorbino e proseguirà nei prossimi giorni, in varie zone della città, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale voluta dal sindaco Salvo Pogliese per ripristinare l'ordine e il rispetto delle regole.