al sindaco Pogliese, in qualità di sindaco metropolitano. Non solo: i consiglieri chiedono anche all'amministrazione comunale di prevedere l'esenzione dal pagamento dei tributi locali per un periodo di tempo, per quei commercianti che hanno subito ingenti danni.per segnalare la necessità di effettuare interventi preventivi sul territorio per evitare situazioni come quelle verificatesi negli ultimi due giorni. "Si sono verificati allagamenti diffusi in diverse zone della città con i conseguenti disagi e pericoli a carico dei cittadini catanesi nonostante il maltempo di oggi fosse stato già previsto e preannunciato dalle autorità competenti molti giorni fa - scrivono. La situazione è diventata di massima allerta e pericolosità nel centro storico della città in prossimità anche delle scuole come l’Istituto Caronda in via Zammataro, le zone adiacenti a Piazza Carlo Alberto e nelle zone di Santa Maria Goretti e San Giuseppe La Rena oltre che nella zona di Cibali compresa la Circonvallazione che rappresenta lo snodo nevralgico per la viabilità della nostra città.prime piogge autunnali - evidenziano, ricordando i grossi disagi degli abitanti della zona sud della città e in particolare del Villagio Santa Maria Goretti, "frutto - scrivono - della mancata pulizia del torrente Forcile ed acquasanta che rappresentano la via di deflusso delle piogge, sempre effettuata negli anni precedenti. I consiglieri comunali del gruppo Catania 2.0 Francesca Ricotta , Giuseppe Gelsomino, Mario Tomasello e i consiglieri di quartiere Lorenzo Leone, Benedetto Costanzo, Rosario Grasso, Francesco Bassini, Andrea Cardello, Giulia GIuffrida, Giuseppe Zingale, Maurizio Zarbo, Giovanni Trovato, Carmelo Fazio, Tiziana Lo Piano e Salvo Scrofani - concludono - chiedono all’Amministrazione di procedere immediatamente e con la massima urgenza alla pulizia dei tombini della città e dei Torrenti sopracitati prima che arrivino altre ondate di maltempo che potrebbero causare massimo pericolo alle persone , ai mezzi e agli edifici".