È accaduto intorno alle 18. Due persone sono arrivate a bordo di uno scooter, da dove è sceso il passeggero e ha fatto fuoco mandando il frantumi il lunotto della citycar di proprietà di un commerciante, 39enne di Mascali, gravato da moltissimi precedenti penali. Potrebbe trattarsi, dunque, di un vero e proprio avvertimento destinato all'uomo molto noto alle forze dell'ordine.Inoltre sono stati acquisiti i video di alcune telecamere installate nella zona, al fine di trovare elementi utili per individuare i responsabili. Gli investigatori grazie all'analisi dei nastri per rintracciare lo scooter usato dai due per raggiungere via Don Luigi Sturzo.