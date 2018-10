L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Lions Club e il Leo Club di Trecastagni nell’ambito del loro “Programma Service”. Nel corso della giornata di prevenzione che si svolgerà dalla 9 alle 12 sarà effettuato uno screening gratuito del diabete. In caso di positività del test, saranno svolti altri accertamenti utili alla prevenzione del rischio cardiovascolare. I risultati saranno consegnati immediatamente da una equipe di medici specialisti che sarà a disposizione per tutti i chiarimenti. Per chi volesse sottoporsi allo screening deve presentarsi a digiuno o almeno due ore dopo aver fatto colazione.