Un grido d'allarme lanciato e ribadito oggi nel corso della manifestazione organizzata questa mattina davanti ai cancelli della casa circondariale di Bicocca, teatro di una delle ultime aggressioni che hanno avuto come vittima un agente della penitenziaria."la manifestazione si è resa necessaria per sensibilizzare l’opinione politica e sociale sulle precarie condizioni in cui versa la Polizia Penitenziaria in Sicilia che a causa della Legge Madia si è vista decurtare dall’organico oltre 1000 unità. In Sicilia da 5400 siamo passati a 3700 uomini. Non si possono fare tagli lineari sulla sicurezza: non si può ragionare con i numeri in questo settore così delicato. La situazione è veramente grave - dice Nicotra - per questo chiediamo un incontro urgente con il ministro. Anche perché dalle istituzioni regionali non abbiamo avuto risposte alle tante denunce. Non è più tollerabile operare in queste condizioni. Noi avevamo proposto, come prima soluzione, di accorpare i piccoli istituti penitenziari con i più importanti. Ma anche su questo fronte - spiega il sindacalista - non abbiamo avuto risposte. Le carenze - conclude Nicotra - sono sicuramente tra le concause che hanno determinato, anche nel recente passato, una serie di aggressioni ai danni dei Poliziotti Penitenziari da parte dei detenuti ristetti nelle patrie galere."