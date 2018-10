Per poter soddisfare i vizio dovuti alla dipendenza della droga, dell'alcool e anche del gioco d'azzardo. Finito l'incubo per una donna vittima di maltrattamenti da parte del marito. I carabinieri di Piazza Vergasu delega della Procura di Catania. L'uomo è indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate in danno della moglie. La Procura ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia degli arresti domiciliari eseguita dagli uomini dell'armaEcco cosa ricostruiscono gli inquirenti: "L’uomo, caduto nel vortice della dipendenza dalla droga e dall’alcool, nonché del gioco d’azzardo, pur di ottenere del danaro dalla consorte (con quello guadagnato come dipendente di una ditta di pulizie non riusciva a soddisfare i propri vizi) ha iniziato a minacciarla per poi passare alla violenza, compiute anche in presenza dei figli minori, costringendo più volte la vittima a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di un nosocomio catanese dove le sono state diagnosticate anche delle fratture in diverse parti del corpo. L’escalation della violenza nell’ambito familiare, con coinvolgimento emotivo anche dei figli, ha dato la forza alla donna di denunciare il coniuge, consentendo agli investigatori di raffigurare un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, concordando pienamente con la richiesta della Procura, ne ha ordinato l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari".