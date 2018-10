un simbolo positivo e un caso di studio per tutto il mondo, “un messaggio di umanità che può essere preso ad esempio da tutti” davanti alle sfide globali che questa nostra epoca ci presenta. Il suo è un esperimento volto a creare un’etica della convivenza e della cooperazione tra popoli che fatalmente si incontrano.e a smantellare gli SPRAR, unico sistema virtuoso di accoglienza esistente, il modello e il messaggio di Mimmo Lucano rappresentano pericolosi ostacoli. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Sindaco di Riace sono il frutto di una grave contraddizione mai sanata tra etica e legalità, introdotta con la Bossi - Fini, che istituisce di fatto il "reato di solidarietà".dei migranti nei porti italiani fino ad arrivare agli arresti delle persone che non si tirano indietro quando c’è da salvare vite in mare. Quali interessi si nascondono dietro l'accanimento leghista contro il modello Riace, per lo smantellamento degli SPRAR e la istituzione di centri affidati ai privati?Invita tutte le donne e gli uomini di buona volontà alla manifestazione di solidarietà a Mimmo Lucano che si terrà il 6 ottobre a Riace, per esprimere con chiarezza il concetto che tendere la mano non è reato, per affermare la necessità di una legislazione consona con i principi di solidarietà e di rispetto della persona umana che contraddistinguono la nostra Costituzione.Aderiscono all'appello (in continuo aggiornamento): Emergency Catania, Pax Christi, Libera Associazioni nomi e Numeri contro le mafie coordinamento catanese, Co.P.E., Associazione Orione, Borderline Sicilia, Gruppo di Iniziativa territoriale di Banca Etica per la Sicilia del Nordest, Femministorie, LILA Catania, UDI Catania, Coordinamento Democrazia Costituzionale di Catania, ANPI Catania, Mani Tese Sicilia, Comitato Librino Attivo, Teatro MachiavelliEnzo Pezzino, Rosario Mangiameli, Lucia Sciacca, Renato Camarda, Agata Scordino, Giusy Pedalino, Concetto Venti, Francesca Di Giorgio, Donata Bellante, Sara Crescimone Messina, Domenico Stimolo, Luciano Nigro, Angelo Villari, Franca Scardilli, Brunilde Zisa, Marco Gurrieri, Emanuele Ungheri, Saro Spina, Donata Bellante, Pinella Leocata, Marisa Barcellona, Leandro Perrotta,Savina Consolino, Antonio Di Grado, Vanessa Carmen Bertolami, Giuliana Buzzone, Marisa Sapienza, Renata de Simone, Bartolo Lorefice, Nino Blando, Raimondo Catanzaro, Monica Consoli, Giovanni Bronzino, Giovanna Tomasello, Santina Sconza, Fabio Gaudioso, Anna Carta, Giusy Borgh, Antonio Mangiameli, Giovanna Nastasi, Paolo Daniele, Andrea Micciché, Marisa Meli, Armando Rossitto, Francesco Failla, Chiara Pulvirenti, Cirino Ossino, Laura Ciranna, Lapo Lapistudio, Mercedes Turco, Rossella Graziano, Daniele Zito, Tina Barbagallo, Gugli Rapp, Giuseppina Radice, Mariaeugenia Parito, Teresa Pavone, Roberta Troja, Pinelda Garozzo, Dino Paternostro, Carlo Verri, Gino Cunsolo, Eliana Rasera, Salvuccio Siciliano, Melita Clemenza, Domenico Pernice, Alfio Curcio, Manoela Patti, Rosalba Camilleri, Leonardo Patti, Francesco Giudice, Anna Vasta, Emanuele Ungheri, Paolo Bertella Farnetti, Mario Bonica, Cinzia Caminiti Nicotra, Mirella Mancuso, Alfredo Schilirò, Maria Grazia Spina, Giovanni Caloggero, Pietro Scaglione, Enrico Marilli, Marco Di Mauro, Giancarlo Ciatto, Elisabetta Vanin, Salvatore Pelligra, Antonio Vesco, Luigi Ganapini, Carmela Squatrito, Antonio Creazzo, Agata Scordino, Carolina Castellano, Mariagrazia Condorelli, Rita Giansanti, Luisa Torrisi, Ninni Andriolo, Gabriella Colonna, Andrea Maccarrone, Sara Zizzari, Fausto Longhitano, Anna Petino, Elio Castroflorio, Giuseppe Maimone, Elisabetta Caponetto, Alberta Dionisi, Pina Ferraro Fazio, Laura Mancuso, Simone Tornabene, Andrea Mangiameli, Renata Marletta, Sara Costanzo, Pino Castorina, Bruna D’Amico, Aurora Del Monaco, Maria Mignemi, Silvia Palermo, Valeria Marletta, Giusy Clarke Vanadia, Sara Fagone, Cristina Perrotta, Anna Bonforte Papale, Sergio Rossitto, Souadou LagdafFoto Ansa