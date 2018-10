Negli ultimi due giorni di maltempo, infatti, nell'edificio si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto che hanno interessato corridoi, aule e anche stanze adibite alle cancellerie. Ancora troppo presto per capire i danni subiti all'arredo, allo stabile ma anche e soprattutto a documenti e incartamenti. Tante le pressioni da parte dei vertici del Tribunale di Catania all'amministrazione comunale affinché si faccia un intervento capace di evitare che si verifichino altri episodi del genere. Troppo presto per dirlo. Certo è che sulla terrazza dell'ex Pretura era da molto tempo che non si faceva un intervento di manutenzione. I tecnici hanno installato delle paratie per evitare lo sversamento e quindi l'infiltrazione all'interno dell'edificio.