La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Michele Celso, difeso dall'avvocato Santa Monteforte, ed ha assolo "per non aver commesso il fatto" il fratello Antonino, difeso dall'avvocato Vito Pirrone. Il Pm Alfio Fragalà aveva chiesto per tutti e due gli imputati la condanna al carcere a vita. Michele Celso è stato condannato "all'ergastolo con quattro mesi di isolamento diurno" - si legge nel dispositivo letto oggi pomeriggio al termine della camera di consiglio. La Corte d'Assise ha anche stabilito il pagamento del risarcimento del danno ed ha stabilito una provvisionale da 140 mila euro fino a 5 mila euro per i familiari che si sono costituite parte civile nel procedimento. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro il termine di 90 giorni.Daniele Di Pietro (conosciuto a Librino come "Trippa") è stato freddato il 14 dicembre 2014 in pieno giorno. Un pomeriggio di fuoco. Almeno tredici i colpi che lo hanno centrato. I residenti del civico 9 di viale Bummacaro lo hanno soccorso mentre i killer sono fuggiti. Inutile la corsa al pronto soccorso: Di Pietro è morto ancor prima di varcare l'ingresso del pronto soccorso. Dietro quell'agguato ci sarebbero stati tensioni familiari e la gestione di una piazza di spaccio. Daniele "Trippa" forse non avrebbe rispettato alcuni accordi. E questa decisione l'avrebbe pagata con la vita. I carabinieri hanno fatto terra bruciata attorno ai sospettati, che immediatamente sono stati individuati nei fratelli Celso. Che poi uno a uno si sono presentati ai carabinieri. Uno, Davide Celso, è stato già condannato all'ergastolo in secondo grado con il rito abbreviato. Un altro all'epoca minorenne è stato processato davanti al Tribunale di via Franchetti. Ed ora questa sentenza, chiude un altro capitolo giudiziario di questa "brutta" pagina di sangue.