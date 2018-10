Sono le 21 circa la sala operativa del Corpo Forestale di Catania riceve una richiesta di soccorso da parte di un gruppo di escursionisti, i quali addentrandosi all’interno del Parco dei Nebrodi in prossimità del lago Tre Arie, avevano perso l’orientamento non trovando di fatto il sentiero. La sala operativa nell’immediato allertava il Distaccamento Forestale di Maniace e Randazzo inviando sul posto due squadre del SAB (Servizio Antincendio Boschivo) rispettivamente “Maniace 27” e “Maniace 26”.Ciò nonostante, gli operatori non hanno mai smesso di setacciare il territorio continuando le ricerche fino alle ore 02.00 di lunedì 1 ottobre, momento in cui hanno individuato e tratto in salvo i nove escursionisti uno dei quali con difficoltà di deambulazione dovuta ad una distorsione.dove il personale ha provveduto alle prime cure ed ha offerto bevande calde.