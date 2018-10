I vigili del fuoco, in particolare, sono stati impegnati in massa date le numerose richieste di intervento da parte della cittadinanza: nella giornata di ieri e nella notte sono stati espletati quasi 70 interventi di soccorso sul territorio della provincia di Catania.di 50 in attesa di essere espletati. Gran parte delle attività di soccorso sono stati svolti nei paesi della costa ionica e nell'area cittadina, con particolare riferimento alla zona sud, quindi Zona Industriale, Zona Aeroporto, San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti, Playa.comprese quelle dei distaccamenti volontari di Maletto e Linguaglossa. Molti gli interventi per danni e infiltrazioni d'acqua, locali allagati, intonaci pericolanti.