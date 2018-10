in cambio del sostegno alla candidatura all'Ars diA comparire davanti al giudice il prossimo 4 marzo ci saranno, tra gli altri, anche gli ex sindaci di Aci Catena e Mascali,accusati di aver messo in contatto Giuseppe Panebianco e Riccardo Pellegrino allo scopo di “consentire la compravendita dei voti in favore del Pellegrino – scrivono i pm nel provvedimento - e mantenere così l'influenza politica del Maesano sul territorio di Aci Catena”.nell'ambito dell'inchiesta su un giro di tangenti, conclusasi con la condanna a 3 anni per corruzione. Secondo i sostituti Tiziana Laudani e Marco Bisogni, Riccardo Pellegrino ed il padre Filippo avrebbero consegnato a Giuseppe Panebianco diverse somme di denaro, tra cui 3000 euro, in cambio di pacchetti di voti. Ogni consenso ottenuto sarebbe costato 50 euro. Biagio Susinni è accusato anche di aver consegnato, insieme a Santo Gulisano, un'imprecisata somma di denaro a Gesualdo Briganti, incaricato di ottenere voti per la campagna elettorale di Pellegrino. L'ex sindaco di Mascali è ancora imputato nei due tronconi scaturiti dall'operazione Town Hall, che nel 2013 ha travolto, poco prima dello scioglimento per mafia, il Comune di Mascali.anche Orazio Cutuli, a cui Riccardo Pellegrino avrebbe consegnato con certezza 1000 euro in contanti, e Antonino Castorina, responsabile dell'associazione “Sveglia” di Guardia Mangano ad Acireale, conosciuto con il soprannome di “Lillitta”, a cui il candidato all'Ars avrebbe promesso invece 1300 euro per l'organizzazione di un evento ad Acicatena “al fine di ottenere consensi elettorali in favore del menzionato Pellegrino, somma – si legge ancora nel decreto - effettivamente corrisposta all'esito della consultazione elettorale”. Infine avrebbero ricevuto somme imprecisate di denaro per ottenere consensi elettorali in favore di Pellegrino anche Antonio e Salvatore Di Benedetto.Gesualdo Briganti, Antonino Castorina, Sebastiano Cutuli, Salvatore Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, Ivan Andrea Guarrera, Salvatore Gulisano, Ascenzio Maesano, Giuseppe Panebianco, Filippo Pellegrino, Riccardo Pellegrino e Biagio Susinni."Siamo sollevati e sereni per l'inizio del dibattimento", affermano gli avvocati Luca Mirone, difensore di Riccardo Pellegrino, Francesco Antille e Alessandro Coco, difensore di Filippo Pellegrino. "Grazie alla pienezza del contraddittorio e alla certezza della prova - aggiungono i tre legali - si dimostrerà l'estraneità dei nostri assistiti ai fatti contestati".