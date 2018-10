a cui è scaduto il contratto a giugno e la proroga tecnica da me concessa fino a settembre, è stato convocato per il prossimo 12 ottobre dalla segretaria della Prefettura di Catania". Lo rende noto il commissario dell'Ipab Ventimiglia, Santo Primavera. "Purtroppo in Sicilia - aggiunge - la legge vieta qualsiasi tipo di assunzione nelle Ipab e pertanto ho dovuto agire per come le norme mi obbligano, con il ricorso alla mobilità temporanea e secondo le forme previste dall'articolo 30 del testo unico sul pubblico impiego, con la predisposizione di un avviso pubblicato per 30 giorni consecutivi in adempimento alla disciplina della pubblicità legale nazionale e regionale. Invito - conclude il commissario - i lavoratori interinali Alma che protestano a lasciare i locali dell'Ipab e fare rientrare il confronto con Alma nel dialogo prefettizio concesso. Invito Alma al senso di responsabilità nei confronti dei suoi lavoratori interinali a suo tempo assunti".