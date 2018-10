Nel pomeriggio dell’1 ottobre u.s., dopo accurati accertamenti, scaturiti da una serie di informazioni, univoche e concordanti, circa la presenza di droga custodita all’interno di un appartamento, ubicato nel rione di Nesima Superiore, personale della Sezione Antidroga, eseguiva una perquisizione domiciliare presso il domicilio dell’uomo, ad esito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati n.5 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr.675, n.1 bilancia di precisione, n.1 macchina sigillatrice sottovuoto automatica, varie buste trasparenti per sottovuoto, alcuni fogli manoscritti riportanti nomi e cifre inerenti l’attività illecita e una somma di denaro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Espletate le formalità di rito, Anthony Scalia è stato posto a disposizione dell’A.G. Il Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto Damiano Rosario Ferrara, classe 89, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito di attività info-investigativa si apprendeva che nell’abitazione di Ferrara Damiano Rosario, sita nel rione di Monte Po, fosse detenuta sostanza stupefacente. Alla luce di quanto acquisito, esperiti i dovuti accertamenti, personale della Squadra Mobile di Catania - “Sezione Antidroga” ha effettuato una perquisizione domiciliare, estesa anche al garage di pertinenza, ad esito della quale, è stata rinvenuta e sequestrata, suddivisa in buste in cellophane e involucri, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di Kg. 1,8 circa, nonché n.1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Espletate le formalità di rito il predetto è stato associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’A.G.